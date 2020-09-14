فيديو .. ياسر جلال يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده

نشرت المخرجة إنجي علاء فيديو للنجم ياسر جلال، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التديونيات القصيرة تويتر.

وظهر من خلاله ياسر جلال، أثناء تهنئته لزميله وصديقه النجم يوسف الشريف بعيد ميلاده.

وصرح ياسر جلال قائلًا: كل سنة وأنت طيب يا يوسف وعقبال 100 سنة، يوسف مش بس نجم كبير لكنه إنسان جميل ومحترم وأنا أحد معجبينه.. يارب تحقق السنة

دى كل أحلامك وتعمل لنا عمل عظيم زى ما عملت، ومن قلبى بتمنى لك كل توفيق.. كل سنة وأنت طيب.

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يذكر أن النجم يوسف الشريف شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل النهاية، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي،

ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

جدير بالذكر أن النجم ياسر جلال شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل الفتوة، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من أحمد صلاح حسني، دياب، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، ضياء عبدالخالق، إدوارد، غفران محمد، محمد رجب، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أحمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، هنادي مهنى.