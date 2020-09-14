هذه العلامات تدل على وجود خلل في مكابح سيارتك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

في حال سماع أصوات احتكاك وضجيج عالية عند الضغط على دواسة المكابح فذلك يعني أنها متآكلة

تقوم الفرامل بإبطاء السيارة أو إيقافها تماما عن الحركة، وفقا لرغبة السائق… وتعد أهم عناصر التحكم في السيارة خاصة في حالة الأخطار المفاجئة على الطريق.

في السيارات الحديثة توجد فرملة على كل عجلة، بمجرد أن يضغط السائق على بدال أو دواسة السيارة. تستخدم السيارات الحديثة نظام فرامل هيدروليكي، أي تعمل الفرامل بواسطة سائل فرامل تحت الضغط.

وتعتبر الفرامل من من أكثر العناصر المهمة في السيارة وأي خلل في هذا العنصر كفيل بأن يحدث ضررا كبيرا فيها.

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودية عن العلامات التي تدل على وجود خلل في مكابح السيارة، والتي لا يجب تجاهلها لما يمكن أن تسببه من خطر على سلامة الركاب.

وأوضحت إدارة المرور أربع علامات تدل على وجود خلل في مكابح المركبة، جاءت على النحو التالي.

اللمبة التحذيرية

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في حالة ظهور إضاءة لمبة تحذير المكابح في لوحة عدادات السيارة فذلك يعني بأن هناك خللا مؤثرا في المكابح.

أصوات احتكاك

في حال سماع أصوات احتكاك وضجيج عالية عند الضغط على دواسة المكابح فذلك يعني أنها متآكلة وتحتاج إلى التغيير.

اهتزاز دواسة المكابح

الشعور باهتزاز في دواسة المكابح عند الضغط عليها أو بانتفاضها عند استخدامها أو بصوت هواء عال يصدر مع الضغط، ذلك يعني أن هناك خللا في المكابح.

انخفاض دواسة المكابح

إذا حاولت استخدام دواسة المكابح ووجدتها منخفضة عن الارتفاع المعتاد عليه فذلك يعني أن هناك خللا ما فيها.