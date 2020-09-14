تراند اليوم : دياب يفتخر بأدواره وينشر صور مجمعة له – إتفرج

عبر الفنان دياب عن سعادته بالأدوار التي قدمها في مسيرته الفنية.

كتب دياب عبر صفحته بموقع Facebook: “تحية مني لهولاء …

اولاً انا بحمد ربنا علي كل حاجة انعم عليا بيها ..

الشخصيات دول بدايةً من (هاني عدلي ابوباشا) وصولاً (لمدحت و الشيخ سالم و كُتكُت و الشيخ يوسف ) في رمضان ٢٠٢٠ كل واحد فيهم ساب فيا حتة منه ، و مع ان معظمهم اشرار بس كل واحد كان فيه لمحة طيبة جواه و دي اللي خلت اللي شافهم معرفش يكرههم برغم الشر اللي بيطلع منهم لأن الجمهور حساس و ذكي و بيفهم جداً و شايف و حاسس نفس اللي انا شوفته فيهم و انا بقرا كل دور منهم و الحمدلله ان ربنا انعم عليا اني اقدر اوصل بيهم لناس كتير و الناس تتفاعل معاهم بالحب ده ❤️❤️

في النهاية و انا ببص علي الصورة دي انا مش شايف نفسي ولا واحد في دول و معرفش مين دول و لا طلعوا مني امتي !! بس هو كله توفيق و نفحات من عند ربنا مش اكتر و من توكل علي الله فهو حسبه و نصيره”.

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يُذكر أن دياب شارك في موسم رمضان 2020، بأربع مسلسلات، ظهر كضيف شرف في “الاختيار” و”البرنس” و”ليالينا 80″، بينما شارك في بطولة مسلسل “فرصة تانية” من إنتاج شركة “سينرجي” للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.