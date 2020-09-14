شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تقدم أغنية Betty لأول مرة فى حفل ACM Awards الـ55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت محبيها وعشاقها بفكرة تقديمها أغنية Betty لأول مرة على الهواء مباشرة، وذلك فى حفل " ACM Awards " أو Academy Of Country Music Awards الـ 55 والمقرر إقامته فى ناشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وحفاظا على فكرة التباعد الاجتماعى من المقرر أن يقام الحفل فى ثلاثة أماكن شهيرة فى المدينة - قاعة Ryman ، ومقهى Bluebird و Grand Ole Opry House.

وأشار عدد من المواقع الفنية إلى أنه من المقرر أن يشارك بالحفل عدد من نجوم موسيقى " الكانترى"، ومن أبرزهم ميراندا لامبرت وكيلسيا باليرينى و تيم ماكجرو، وغيرهم.

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وتعد أغنية " Betty " هى واحدة من أنجح أغنيات تايلور سويفت من ألبومها الأخير " Folklore " والذى تم إصداره بشكل مفاجئ فى نهاية شهر يوليو الماضى .



تايلور سويفت

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويف ذات الـ30 عاما لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفرى ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسى فى تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ"مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music فى اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة.