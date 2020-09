شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغانى ألبوم ماريا كارى The Rarities قبل إطلاقه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ماريا كارى قررت أن تبث الحماس فى أنفس محبيها وعشاقها ليكونوا مستعدين لإطلاقها ألبومها الغنائى الجديد، والذى حمل اسم "The Rarities " ومن المقرر إطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكشفت ماريا كارى عن أسماء الأغنيات التى لم يتم إصدارها الخاصة بألبومها الغنائى "The Rarities " و الذى ينتظره الملايين، والالبوم يضم 15 أغنية ، وهى



CD1:

1. “Here We Go Around Again” (1990)

2. “Can You Hear Me” (1991)

3. “Do You Think of Me?” (1993)

4. “Everything Fades Away” (1993)

5. “All I Live For” (1993)

6. “One Night” (1995)

7. “Slipping Away” (1996)

8. “Out Here on My Own” (2000)

9. “Loverboy” (2001 – Firecracker Original Version)

10. “I Pray” (2005)

11. “Cool on You” (2007)

12. “Mesmerized” (2012)

13. “Lullaby of Birdland” (2014 – Live)

14. “Save the Day” (2020 – with Lauryn Hill)

15. “Close My Eyes” (2020 – Acoustic)

وأشار موقع " ام ان أى " إلى أن الـ CD2 الذى كشفت عنه ماريا كارى يضم 17 أغنية وهو بعنوان "Live at Tokyo Dome" ، و تم تسجيله فى مارس 1996 ، و الأغنيات هى :

CD2 :

1. Daydream Interlude (Fantasy Sweet Dub Mix) (Live at the Tokyo Dome)

2. Emotions (Live at the Tokyo Dome)

3. Open Arms (Live at the Tokyo Dome)

4. Forever (Live at the Tokyo Dome)

5. I Don't Wanna Cry (Live at the Tokyo Dome)

6. Fantasy (Live at the Tokyo Dome)

7. Always Be My Baby (Live at the Tokyo Dome)

8. One Sweet Day (Live at the Tokyo Dome)

9. Underneath the Stars (Live at the Tokyo Dome)

10. Without You (Live at the Tokyo Dome)

11. Make It Happen (Live at the Tokyo Dome)

12. Just Be Good To Me (Live at the Tokyo Dome)

13. Dreamlover (Live at the Tokyo Dome)

14. Vision of Love (Live at the Tokyo Dome)

15. Hero (Live at the Tokyo Dome)

16. Anytime You Need a Friend (Live at the Tokyo Dome)

17. All I Want for Christmas Is You (Live at the Tokyo Dome)

يذكر أن ماريا كارى بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من اهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم ، و أصبحت ذات شعبية جارفة و لديها عشاق من شتى أنحاء العالم ، و من أبرز الأغنيات التى قدمتها ماريا كارى : " all i want for christmas is you " و " we belong together " و " obsessed " و" one sweet day " ، و غيرها.