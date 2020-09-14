شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف النجمة ديانا كرزون على الإعلامى معاذ العمرى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات حفل زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون، على زوجها الإعلامى معاذ العمرى، وسط دعوات من محبيها، الذى أقيم بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا. وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى في زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.

وكانت النجمة الأردنية ديانا كرازون كشفت اليوم عن حفل زفافها، قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها كانت تتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا يحول دون تحقيق تلك الأمنية.

ونشرت ديانا كرزون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمرى وعلقت قائلة: "بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".

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حفل زفاف ديانا كرزون

يشار إلى أن آخر أحدث أغانى المطربة ديانا كرزون، كليب "الدنيا بتضحك"، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".