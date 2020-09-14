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وصول عمرو دياب السعودية للمشاركة فى احتفالات العيد الوطنى الـ90 "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى السعودية الهضبة عمرو دياب للمشاركة فى احتفالات العيد الوطنى رقم 90 إذ أنه سيحيى حفلا بمدينة الملك عبد الله  بجدة يوم 26 الشهر الجارى.

 

 

وكشفت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.

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ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

 

ومن جانبه، أكدت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركتها أيضا في إحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، الموافق 22 سبتمبر الحالى، بمناسبة العيد الوطني السعودي، حيث غردت عبر حسابها على تويتر: "جايتكم يا أهل جدة".

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