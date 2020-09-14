شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد البطل الرابع لفيلم "عواجيز الفرح" مع ماجد الكدوانى وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت الجهة المنتجة وهى شركة سينرجى فيلمز على الفنان بيومى فؤاد ليكون البطل الرابع لفيلم "عواجيز الفرح" بعد تعاقد كل من ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة ويواصل المخرج أحمد الجندى فى تحضيرات العمل واختيار باقى الأبطال الذين يشاركون في الفيلم.



ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى

ووضع المخرج أحمد الجندى خطة لبدء تصوير أول يومين فى فيلم "عواجيز الفرح" وإيقافه لحين انتهائه من فيلمه الآخر "دماغ عالية" مع أحمد فهمى، حيث وضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم بعد التعديلات التى تم اجراؤها على القصة قبل العودة للتصوير خلال الفترة المقبلة.

فيلم "دماغ عالية" كان يحمل اسم "حلم سوسن" قبل تغييره مؤخراً، والعمل بطولة أحمد فهمى وروبى وخالد أنور ومايان السيد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى وتأليف أحمد فهمى وأحمد الجندى وايهاب بليبل وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

يذكر أن بيومى فؤاد يعمل حالياً على تصوير فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أمينة خليل، محمد علاء، كما يستعد لتصوير فيلم بعنوان "تحت تهديد السلاح" مع هانى سلامة وغادة عادل وياسمين رئيس وإخراج ماندو العدل، اضافة إلى استعداده للظهور كضيف شرف فى فيلم "حلم سوسن" مع أحمد فهمى وروبى وإخراج أحمد الجندى، وأيضاً يظهر فى فيلم "تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم.