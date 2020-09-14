شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وهبة مجدى ومحمد رياض يهنئون يوسف الشريف بعيد ميلاده "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات ورسائل رقيقة حرص عدد من نجوم الفن النجم يوسف الشريف الذى يحل عيد ميلاده اليوم الموافق 14 سبتمبر، من خلال فيديوهات نشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى. ونشر أمير كرارة فيديو وعلق قائلاً: "النهاردة عيد ميلاد حبيبى وعشرة العمر عشرة 30 سنة، كل سنة وأنت طيب وتبقى سنة جميلة"، ورد الفنان يوسف الشريف"، عبر حسابه بموقع تويتر: "أخويا وصاحبي وعشرة العمر النجم الكبير أمير كرارة.. وانت طيب وبخير ودايماً مكسر الدنيا".



يوسف الشريف تويتر

وتوجه بالشكر إلى الفنانة هبة مجدى، بعد أن تهنئها بعيد ميلاده عبر تويتر، قائلاً: "الفنانة المبدعة هبة مجدي شكراً جداً وأنتى طيبة وزوجك الفنان الجميل بخير يا رب ودايماً متألقين".

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يوسف الشريف وهبة مجدى

كما علق يوسف الشريف على تهنئة الفنان محمد رياض، عبر تويتر، قائلاً: "الفنان القدير محمد رياض شكراً جداً جداً"، ورد على النجمة حنان مطاوع، قائلاً: "النجمة حنان مطاوع شكراً جداً ليكي وانت طيبه وبخير انت واسرتك الكريمة".



يوسف الشريف ومحمد رياض

واحتفلت الكاتبة إنجى علاء، بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، فى إحدى قرى الساحل الشمالى، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على تويتر صورا من احتفالها بعيد الميلاد الذى أقامته على شاطئ البحر وزينته بوضع الورود والشموع على الرمال.

ووجهت إنجى، رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان يوسف الشريف، حيث قالت: "كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد يا حبيبى وعقبال سنين جاية كتيرة حلوة وسعيدة عليك ومحقق فيها كل أحلامك وربنا يخليك ليا وللولاد ولجمهورك".

وشارك يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" خلال رمضان 2020، والمسلسل سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة فى عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلى مستنسخ منه.