شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الجوهرى تجسد معاناة "سواقة الستات" فى أغنية "المحور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الفنانة سارة الجوهرى أجدد أعمالها الغنائية "المحور"، التى تمزج خلالها بين الكوميديا الساخرة بكلماتها وغناء الموال.

وتعايش سارة مستمعى الأغنية يوما حافلا خلال مرورها بـ"أزحم كوبرى فى مصر" وهو المحور، بين تجسيدها لأزمة التحرش التى تتعرض له الفتيات بشكل يومى خلال قيادتهن للسيارة، ونظرة المجتمع إلى"سواقة الستات"، مع الإشارة لمواقف متباينة أخرى منها "جدعنة المصريين" وسعيهم لمساعدة الغير.

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وتخوض سارة الجوهرى خلال الأغنية مغامرة تقديم الموال الغنائى لأول مرة خلال مطلع الأغنية بجانب مزجها بين اللغة العربية الفصحى بالعامية بشكل كوميدى ، وتحمل الأغنية فى مجملها طابع كوميدى ساخر سواء فى كلماتها وطريقة غنائها.

ومن ناحية أخرى أعادت الجوهرى مؤخراً إحياء روح قصر البارون التاريخى فى مصر بوضعها صوتها بالتعليق الصوتى على فيلم وثائقى يجسد تاريخ قصر البارون منذ نشأته وحتى إعادة ترميمه من جديد وافتتاحه أمام الزوار منذ نهاية يونيو الماضي، بجانب فيلم آخر يحكى قصة الترام التاريخى الذى يزين باحة القصر من الخارج وتفاصيل عن إدخال البارون للترام إلى مصر لأول مرة فى هليوبوليس.

سارة الجوهرى الشهيرة بلقب "جوهري"، مغنية مصرية مستقرة حاليا فى دبي، بدأت رحلتها الغنائية منذ قرابة 12 سنة واشتهرت بأول أغانيها "بلونة"، وحققت نقلة نوعية فى مشوارها بكونها أول مصرية تتعاقد مع شركة إنتاج عالمية، وأطلقت معها أكثر من أربعة أغانى حتى الآن، منها "هاي" وبيبصو" و"داير زيادة"، كما أطلت مؤخرا بمشروع "Hey Kids Arabic"، الذى أعادت خلاله إحياء أشهر أغانى الأطفال العالمية باللغة العربية لأول مرة.