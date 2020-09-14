شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365: أصالة تطرح ألبومها الجديد.. وأحمد فهمى يتعاقد مع watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، موجز أخبار الفن من إعداد رامى نوار وتقديم شروق وجدى وهشام عبد التواب.

وجاء فى مقدمة الموجز خبر، إعلان الفنانة أصالة طرح لألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم"، وشوقت جمهورها على انستجرام، وأعلنت موعد طرح الألبوم بجملة:" باقي يوم واحد"، وبيحتوي الألبوم على 20 أغنية خليجية اتعاونت فيهم مع كِبار الشعراء والمُلحنين والموزعين من السعودية.

أصالة فسرت اختفاء منشوراتها السابقة على إنستجرام، بأنها رسمت خطة لألبومها الجديد "لا تستسلم"، عشان تخلي حسابها مُخصص لكل ما يتعلق بالعمل ده وبس.

أما النجم أحمد فهمي، فأعلن التعاقد رسمياً على بطولة مسلسل جديد من 7 حلقات للعرض على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، لينضم لنجوم المنصة اللى تم التعاقد معهم مؤخراً وعلى رأسهم أمير كراره، أحمد فهمي لسا بيدور عن الفكرة التى يقدمها فى العمل دون اشتراط أن تكون كوميدية على أن يستقر عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. كمان أحمد فهمي هيستأنف تصوير فيلمه الجديد دماغ عالية الأيام الجاية بعد ما تم الانتهاء من التعديلات على الفكرة والسيناريو، والتحضيرات والبروفات.

أما المطربة مروة ناجى واللي انتهت من تسجيل "دويتو غنائي" جمعها مع اليوتيوبر على غُزلان، وهي من كلمات عُمر العبد، والحان محمد صبري، وتوزيع مؤمن ياسر، ومن المقرر طرح الأغنية الأيام اللي جايه على يوتيوب.

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مروة ناجى، قالت لـ “الخليج 365"، إن الدويتو دا هيكون مفاجأة للجمهور لأنه بشكل جديد ومختلف عن اللى قدمته في أعمالها قبل كده، وهدفها تقديم اشكال موسيقية جديدة ومختلفة، وبتتمنى أنها تعجب الجمهور وقت طرحها.

كما جاء في الموجز، تقدم المخرج محمد سامي تقدم ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه شخص مجهول بانتحال شخصيته على "فيس بوك".

وقال انه أنشاء صفحة وهمية باسمه وبيتكلم مع بنات عايزين يدخلوا عالم الفن وبيطلب منهم صور عارية حتى يبتزُهم بعد إرسال الصور دية، وكمان كان بيطلب من آخرين مبالغ مالية للدخول للوسط الفنى.. طلب محمد سامي من النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانوناً مع الشخص ده.. وبعيداً عن البلاغ بيحَضَر المخرج محمد سامي فيلمه الجديد "العميل صفر"، المقرر بدء تصويره خلال الأيام اللي جايه.

أما النجمة الأُردنية ديانا كرازون، بتحتفل النهارده بحفل زفافها، وقالت على “فيس بوك"، إنها كانت بتتمنى حضور الجميع إلا أن فيروس كورونا منعها عن تحقيق الأمنية.. ديانا نشرت صورة جمعتها بخطيبها علقت وقالت، "اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف ما سمح لينا.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين"..

وننهى الموجز الفني، مع الفيلم الجديد لشركة ديزني "Mulan" اللي بيحكي ملحمة صينية، وبلغت إيراداته 23 مليون دولار خلال الأسبوع اللي فات في شِباك التذاكر في الصين، وهي ثاني أكبر سوق في العالم من حيث عدد الزيارات لدور السينما، وتُعتبر البداية متواضعة بالنسبة لتكلفة إنتاج الفيلم اللي وصلت ل 200 مليون دولار..

الإقبال المحدود من الصينين على مُشاهدة الفيلم، كان بسبب ردود الفعل العنيفة اللي أثارها على وسائل التواصل الاجتماعي ودعوات للمقاطعة بسبب دعم نجمة الفيلم لشرطة هونغ كونغ، وتصوير بعض المقاطع في منطقة شينج يانغ.