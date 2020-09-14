شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكرارة ومصطفى شعبان مع عمرو سعد.. لقاء الثنائيات يشعل منافسة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل عام ينتظر الجمهور بفارغ الصبر المسلسلات التى سوف تعرض فى سباق دراما رمضان، ومع الإعلان عن العديد من المسلسلات التى ستعرض خلال الموسم الرمضانى المقبل 2021، يترقب الجمهور عدداً من الثنائيات التى سيشاهدها للمرة الأولى، وسباق رمضان 2021 سوف يشهد منافسة كبيرة جدا بسبب للقاء الثنائيات بين أبرز النجوم.

وفيما يلى أبرز الثنائيات التى سيشاهدها الجمهور فى رمضان 2021:

السقا وكرارة فى "نسل الأغراب"

تتجه الأنظار بقوة نحو الثنائى أمير كرارة وأحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب"، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمى "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".

"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

Advertisements

أمير كرارة سيظهر بشكل مختلف عما تعود عليه الجمهور، إذ إن شخصيته فى مسلسل "نسل الأغراب" ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لاسيما أن كرارة معروف بوسامته وأناقته، لكن فى "نسل الاغراب" سنشاهد كرارة بالجلابية الصعيدى والعمة، لتكون خطوة جديدة فى تغيير "الميرى".



السقا و كرارة

أحمد عز وهند صبرى "هجمة مرتدة"

يشكل أحمد عز وهند صبرى ثنائياً مختلفاً فى مسلسل هجمة مرتدة، وهى المرة الأولى التى يتقابل فيها هذا الثنائى فى عمل درامى، وقد وقفت هند أمام عز منذ بداياتهما معا فى فيلم إيناس الدغيدى "مذاكرات مراهقة" كما ظهرت معه فى فيلم "الممر".

ومسلسل "هجمة مرتدة" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعى و محمود البزاوى، الشاب خالد أنور، محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكى وهاجر الشرنوبي، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب، والمسلسل من الأعمال يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.



أحمد عز و هند صبرى

مصطفى شعبان وعمرو سعد "عش الدبابير"

ويجتمع الثنائى عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، فى مسلسل "عش الدبابير" والمسلسل يكتبه المؤلف محمد سيد بشير ويخرجه أحمد خالد موسى ويحمل عنوان "عش الدبابير"، وهو اسم مؤقت للمسلسل الذى يتم تصويره فى عدة دول،