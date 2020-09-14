شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يوجه رسالة إلى جمهوره: بقيتوا عيلتى الكبيرة اللى بفتخر بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد زاهر رسالة إلى جمهوره خلال احتفاله بوصول عدد متابعيه إلى 3 ملايين متابع على حسابه الرسمى عبر إنستجرام، معربا عن شكره الشديد لمعجبيه، لافتا إلى أن حب جمهوره له يعد السبب الرئيسي لنجاحه.

وكتب الفنان أحمد زاهر عبر انستجرام مساء اليوم :"3 مليون متابع !! احب أشكر كل فانز ليا شخصيا على كمية الحب والدعم اللي بتديهملي كل يوم. انتوا بقيتوا عيلتي الكبيرة اللي بفتخر بيها في أى مكان وسبب رئيسي من نجاحي هو حبوكو ليا. ربنا يديم عليا نعمة حبكو الكبير.. شكرا".

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من ناحية أخرى، شوق الفنان أحمد زاهر جمهوره، عبر حسابه بموقع إنستجرام، حيث نشر بوستر فيلم "زنزانة 7"، والمقرر طرحه في السينمات بدءًا من يوم 16 سبتمبر من الشهر الجارى، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

وعلق أحمد زاهر على موعد طرح الفيلم في دور العرض، قائلا: "باقي من الزمن 6 أيام علي زنزانة 7 يارب التوفيق من عندك".

يشار إلى أنه طُرح عدة بوسترات دعائية للفيلم منها بوستر جمع نجمى العمل نضال الشافعى وأحمد زاهر، وأخر جمع كل أبطال الفيلم، خاصة وأن العمل يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك في بطولته كل من عبير صبرى وإيهاب فهمى ومايا نصرى ومدحت تيخة ومنة فضالى وأحمد التهامى، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

يجسد الفنان نضال الشافعى أحد ابطال العمل، شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏