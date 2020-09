شكرا لقرائتكم خبر عن بيج شون يتصدر قائمة Billboard 200 chart بألبومه الجديد Detroit 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمى بيج شون أن يحقق إنجازا واضحا بألبومه الغنائى الجديد "Detroit 2"، حيث تصدر الألبوم الذى تم أطلقه فى 4 سبتمبر قائمة " Billboard 200 chart " والتى تضم عادة أهم وأبرز أسماء نجوم الغناء فى العالم، وحسب موقع " بيلبورد " أنها الألبوم الثالث لبيج شون الذى يتصدر هذه القائمة ، فقد سبقة البومين و هما " I Decided " لعام 2017 و Dark Sky Paradise لعام 2015 .

و" Billboard 200 chart " هو تصنيف لأعلى 200 ألبوم فى الولايات المتحدة، ينشر أسبوعيا بواسطة مجلة بيلبورد ، وكثيرا ما يستخدم للتعبير عن شعبية فنان أو فريق غنائى.

اغاني الالبوم

يذكر أن ألبوم بيج شون " Detroit 2 " يضم 21 أغنية وهم :

01. Why Would I Stop?

02. Lucky Me

03. Deep Reverence ft. Nipsey Hussle

04. Wolves ft. Post Malone

05. Body Language ft. Ty Dolla $ign & Jhene Aiko

06. Story by Dave Chappelle

07. Harder Than My Demons

08. Everything That’s Missing ft. Dwele

09. ZTFO

10. Guard Your Heart ft. Anderson .Paak, Earlly Mac, Wale

11. Respect It ft. Young Thug & Hit-Boy

12. Lithuania ft. Travis Scott

13. Full Circle ft. Key Wane & Diddy

14. Time In ft. TWENTY88

15. Story by Erykah Badu

16. FEED

17. The Baddest

18. Don Life ft. Lil Wayne

19. Friday Night Cypher ft. Tee Grizzley, Kash Doll, Cash Kidd, Payroll, 42 Dugg, Boldy James, Drego, Sada Baby, Royce Da 5’9” & Eminem

20. Story by Stevie Wonder

21. Still I Rise ft. Dom Kennedy