بيج شون يتصدر قائمة Billboard 200 chart بألبومه الجديد Detroit 2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم العالمى بيج شون أن يحقق إنجازا واضحا بألبومه الغنائى الجديد "Detroit 2"، حيث تصدر الألبوم الذى تم أطلقه فى 4 سبتمبر قائمة " Billboard 200 chart " والتى تضم عادة أهم وأبرز أسماء نجوم الغناء فى العالم، وحسب موقع " بيلبورد " أنها الألبوم الثالث لبيج شون الذى يتصدر هذه القائمة ، فقد سبقة البومين و هما " I Decided " لعام 2017 و Dark Sky Paradise لعام 2015 .
و" Billboard 200 chart " هو تصنيف لأعلى 200 ألبوم فى الولايات المتحدة، ينشر أسبوعيا بواسطة مجلة بيلبورد ، وكثيرا ما يستخدم للتعبير عن شعبية فنان أو فريق غنائى.
اغاني الالبوم
يذكر أن ألبوم بيج شون " Detroit 2 " يضم 21 أغنية وهم :
01. Why Would I Stop?
02. Lucky Me
03. Deep Reverence ft. Nipsey Hussle
04. Wolves ft. Post Malone
05. Body Language ft. Ty Dolla $ign & Jhene Aiko
06. Story by Dave Chappelle
07. Harder Than My Demons
08. Everything That’s Missing ft. Dwele
09. ZTFO
10. Guard Your Heart ft. Anderson .Paak, Earlly Mac, Wale
11. Respect It ft. Young Thug & Hit-Boy
12. Lithuania ft. Travis Scott
13. Full Circle ft. Key Wane & Diddy
14. Time In ft. TWENTY88
15. Story by Erykah Badu
16. FEED
17. The Baddest
18. Don Life ft. Lil Wayne
19. Friday Night Cypher ft. Tee Grizzley, Kash Doll, Cash Kidd, Payroll, 42 Dugg, Boldy James, Drego, Sada Baby, Royce Da 5’9” & Eminem
20. Story by Stevie Wonder
21. Still I Rise ft. Dom Kennedy
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