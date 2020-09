شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مارتن ينعى "أولينا تايريل" نجمة مسلسل Game of Thrones.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المؤلف والكاتب العالمي جورج آر آر مارتن، على نعي الممثل العالمية ديانا ريج، صاحبة شخصية أولينا تايريل في مسلسل الخيال Game of Thrones، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 82 عاماً.

ونشر المؤلف العالمي صاحب رواية الجليد والنار التي تحولت لمسلسل GOT، صورة للنجمة الراحلة في شبابها وأخري لشخصيتها في المسلسل عبر حسابه بتويتر، وكتب "تأخرت في وداع النجمة العالمية ديانا ريج، حزنت بشدة مؤخراً لمعرفتي بالخبر، فقد التليفزيون والسينما عملاقاً جديداً بوفاة ديانا ريج، كانت موهبة مذهلة، وكانت شرفاً ان تكون ملكة في مسلسل Game of Thrones.

ولعبت ديانا ريج دور أولينا تايريل السيدة العجوز التى حاولت لم شمل أسرتها فى مسلسل Game of Thrones، وهى الممثلة الوحيدة التى لعبت دور زوجة جيمس بوند فى إحدى أفلام سلسلة الأكشن الشهيرة On Her Majesty's Secret Service، وقد بزغ اسم الممثلة الراحلة إلى الصدارة في الستينيات بفضل دورها في البطولة مثل Emma Peel في The Avengers إلى جانب Patrick Macnee.



ديانا ريج

جدير بالذكر أنها سبق وتصرحت حول أنها ورغم النجاح الكبير لمسلسل Game of Thrones أو صراع العروش إلا أنها لم تشاهد العمل مطلقاً أو دورها فيه، وهو التصريح الذى أثار جدلاً كبيراً آنذاك حيث أن العمل لاقي أصداء عالمية غير مسبوقة من خلال النجاح الكبير ونسب المشاهدة الذى حققها اثناء فترة عرضه.