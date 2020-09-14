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شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تعلن عن موعد طرح فيلمها الجديد Marry Me مع مالوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن تفاصيل طرح فيلمها المقبل Marry Me، الذي يشاركها فيه النجم العالمي أوين ويلسون والنجم العالمي مالوما.ونشرت نجمة البوب الشهيرة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل Marry Me، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.
تدور أحداث الفيلم حول مغنية بوب شهيرة تجسد دورها جنيفر لوبيز وتكتشف أن خطيبها نجم الروك، وذلك قبل لحظات من الزواج منه في ماديسون سكوير جاردن.
يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.
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