شكرا لقرائتكم خبر عن صور من 30 سنة.. محمد صبحى فى كواليس "الشيطانة التى أحبتنى" مع لبلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد الفنان القدير محمد صبحى، ذكريات تصوير فيلم "الشيطانة التى أحبتنى" الذى تم عرضه منذ 30 عاما وتحديدا عام 1990، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مجموعة صور من كواليس تصوير الفيلم فى مشاهد جمعته بالفنانة القديرة لبلبة والفنان المنتصر بالله والفنان الراحل يوسف داوود وغيرهم من أبطال الفيلم، صحبها بتعليق: "من كواليس فيلم الشيطانة التى أحبتنى 1990".





وكان الفنان محمد صبحى، كشف مؤخرا كواليس يذكرها لأول مرة فى مسلسل "فارس بلا جواد" ، من خلال عرضه مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، كاشفا عن حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.



وقال الفنان محمد صبحى: "مسلسل فارس بلا جواد عرض فى 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعد وحصلت مشكلة عالمية أن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا أن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية". Advertisements

وأضاف صبحى: "افتكرت أن فى 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد دياناته يهودية متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعد ما عملوا مقاسات الوجوه وتصور المسكات سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل فى أمريكا وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملى قضية فى لاهاى، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".

وتابع صبحى: "طبعا كان الوزير الجميل صفوت الشريف فى المغرب وكلمته هاتفيا وقولتله فى تهديد أن إحنا بعدم إذاعة المسلسل، الحقيقة عمل مداخلة فى التلفزيون المصرى وطلعت على الهواء وقال نحن نمتلك إرادتنا ومحدش أبدًا يخوفنا إحنا مانقدرش إلا أننا نحترم حرية الرأي، وبعد ما قال الكلام ده هاجت الدنيا فعليا وهددوا مصر بأن يسحبوا قوات السلام وإلغاء اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وبقى ابتزاز مرعب، فكان قدام مصر أحد أمرين أما التمسك بقرار إذاعة المسلسل أو إذاعته عشان ماء الوجه بس تشيل منه حاجات مضايقة إسرائيل".

واستكمل صبحى: "الحقيقة الرقابة لم تقدم تقريرًا عن عمل فنى طوال حياتى مثل التقرير اللى قدمته عن فارس بلا جواد عشان ناخد الترخيص ونصور، كان أعظم تقرير يتكتب عن مصنف فنى وعيا وثقافيا وسياسيا وإبداعا، كاشفا عن اتصال هاتفى جرى بينه وبين عمر سليمان الذى أشار إلى أن الرئيس حسنى مبارك وقتها طلب حذف 144 مشهدا تقريبا، مشيرا إلى أنه النهائية حذف 42 مشهدا من المسلسل".