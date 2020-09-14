شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال على "البطة" فى أحدث ظهور له بعطلته الصيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب رامي جمال، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور جديدة له من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، حيث ظهر وهو داخل أحدي حمامات السباحة ويمتطي "بطة" ضخمة كـ "عوامة".

ووجه رامي جمال رسالة لأحد أصدقائه قائلاً "قدوتي في عالم البط ورائد رحله البحث عن ولاد البطة السوداء يا رب تبقي ارتحت لما صورتني عالبطه وقررت انزلها انا علشان متبتزنيش انت".

وكان قد ظهر الفنان رامي جمال في مقطع فيديو منذ ايام، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث كان يتحدث مع كلبه داخل السيارة، مطالبًا الكلب بأن ينام على كتفه خلال تدريبه على سماع أوامره، معلقا على الفيديو "التدريب فن".