- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال على "البطة" فى أحدث ظهور له بعطلته الصيفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب رامي جمال، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور جديدة له من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، حيث ظهر وهو داخل أحدي حمامات السباحة ويمتطي "بطة" ضخمة كـ "عوامة".
ووجه رامي جمال رسالة لأحد أصدقائه قائلاً "قدوتي في عالم البط ورائد رحله البحث عن ولاد البطة السوداء يا رب تبقي ارتحت لما صورتني عالبطه وقررت انزلها انا علشان متبتزنيش انت".
وكان قد ظهر الفنان رامي جمال في مقطع فيديو منذ ايام، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث كان يتحدث مع كلبه داخل السيارة، مطالبًا الكلب بأن ينام على كتفه خلال تدريبه على سماع أوامره، معلقا على الفيديو "التدريب فن".
ووجه الفنان رامي جمال حديثه إلى كلبه في مقطع الفيديو قائلا: "نام على كتفي عشان أنت سهران من إمبارح والسهر ليك مش حلو، يلا نام يلا"، واتبع الكلب أمره ونام على كتفه بالفعل، ثم أضاف رامي جمال :"تصبح على خير، أصحيك أمتة؟ لما نوصل؟".
على صعيد آخر، وعد الفنان رامي جمال جمهوره بطرح أغنية مبهجة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ساعات من إجرائه استطلاعا لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على تويتر ليختاروا أغنية رومانسية أو درامية أو أخرى مبهجة لطرحها خلال أيام، حيث كتب: "طيب أنا خلصت أربع أغانى ومحتار وهاخد رأيكم أنزل غنوة حب ولا غنوة دراما ولا غنوة موضوع عام ولا غنوة مبهجة وبترقص وبتفرح وبتزقطط وبتنطط.. والله هسمع كلامكم لو الرأى الجماعى كان على حاجة بوضوح".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال على "البطة" فى أحدث ظهور له بعطلته الصيفية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.