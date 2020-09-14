تراند اليوم : “قنفد” يقتحم غرفة فنانة سودانية وينام على سريرها

اقتحم (أبو القنفد) غرفة الفنانة نسرين هندي، وتوسد في سريرها، وجعلها محتارة ما بين طرده وتركه على راحته.

وتعود التفاصيل حسبما سردتها هندي،: “لي فترة كدا ملاحظة انو في ابو القنفد حايم في بيتنا قلنا خييير الناس بيقولوا بينضف البيت من البلاوي والثعابين والحشرات وذاتو حلاتو وكيوت كدا”.

مضيفة: “فجأه دخلت أوضتي لقيت الأستاذ دا راقد كدا ونايم كمان بي عمق ، أقسم بالله جادة معاكم. هسه متحيرة أصحيهو ولا ما أزعجو و أشيل مخدتي أنوم برا ، دا حظ شنو دا البجيب لي أبو القنف أبو القنفذ في سريري”.

من جانبهم تندر أصدقاؤها لما حدث لها ونصحوها بتركه عسى ولعله يجلب لها الحظ فيما أوصاها بعضهم بطرده نهائيا.