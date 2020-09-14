تراند اليوم : إصابة دينا في مطبخ منزلها وإجرائها عملية جراحية – تفاصيل

كشفت الفنانة دينا عن تعرضها لإصابة في إصبع يديها اليسرى، مما استلزم خضوعها لعملية، إلى جانب إصابة ابنها “علي” بجرح في إصبعه أيضًا.

قالت دينا في تصريح لبرنامج “ET بالعربي” إنها أصيبت أثناء طهي الطعام، حيث دخلت السكين في إصبعها فجرحته مما أدى لخضوعها إلى عملية جراحية تم تخديرها قبلها، أما نجلها فتم خياطة إصبعه بأكثر من غرزة سيتم إزالتها بعد حوالي 10 أيام.

جدير بالذكر أن دينا شاركت في مسلسل “سطانة المعز”، الذي عرض في موسم رمضان 2020.

المسلسل من بطولة غادة عبد الرازق، محمود ‏عبد ‏المغني، ‏محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏ماجد، ‏ومن ‏تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎