تراند اليوم : إتفرج.. نبيلة عبيد تهنئ كاظم الساهر بعيد ميلاده

وجّهت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد رسالة خاصة الى الفنان العراقي ​كاظم الساهر، بمناسبة عيد ميلاده، الذي صادف يوم 12 أيلول/سبتمبر، معبّرة عن عشقها لأغانيه.

وعايدت نبيلة كاظم بعيده، من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ضم صوراً لها على أنغام أغنية “عيوني روحي كبدي” لكاظم، وعلّقت: “بحب صوت كاظم الساهر، وأغانيه الجميلة، وفي عيد ميلاده عايزة أقوله كل عام وأنت فنان كبير، كل سنة وأنت بخير”.

يُذكر أن نبيلة كانت قد قررت أن تحكي مشوارها الفني في كتاب، ويعمل المؤلف والناقد السينمائي المصري محمود قاسم على الكتاب، الذي يحتوي على شرح وإستعراض لتاريخها الفني، الذي بدأ عام 1961، ويتضمن أيضاً تفاصيل جديدة عن أعمالها وتعاملها مع المخرجين والممثلين، خلال مسيرتها الفنية.