صور| رغم بلوغه الـ 65 عاما.. بروس ويلز يمارس التدريبات الصباحية برشاقة

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رنا صلاح الدين - عاد النجم بروس ويلز للظهور من جديد، وذلك بعدما ظهر خلال أكثر من صورة أثناء ممارسة التدريبات الصباحية التى يقوم بها خلال الفترة الأخيرة.
وكان استغل بروس ويلز فترة الحجر الصحي، لمساعدة ابنته تالولا فى قص شعرها.
وظهر بروس فى مقطع فيديو وهو يقص لابنته تالولا قصة شعر جديدة مثيرة، حيث قص شعرها بالكامل باستخدام ماكينة حلاقة.
بروس ويلز
ويحاول النجم بروس ويلز صاحب الـ 65 عاما، حيث يحاول البقاء فى قمة النشاط والحيوية بواسطة الاستعانة بدراجة يسير بها يومياً.
ومن ناحية أخرى، خطفت الممثلة الشابة سكوت ويلز ابنة الثنائى بروس ويلز وديمى مور الأنظار أثناء توجهها للتسوق مؤخراً.
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