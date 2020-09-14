رنا صلاح الدين - طرح المطرب أحمد سعد أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "بصرة" على طريقة فيديو ريليكس.
الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.
وكان قد شوّق مؤخرا أحمد سعد متابعيه، حول أغنية "بصرة"، بنشر مقطعا من الأغنية بصوته فى فيديو من داخل سيارته على حسابه على "إنستجرام".
وتقول الأغنية في بدايتها: "كلنا زى بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة، عيان بيشيل فى ميت هيفيد بإيه يا حسرة، محتاجين عمليات تجميل داخلية، شفط غل وتكبير مخ".
الجدير بالذكر، أن أحمد سعد، قد طرح مؤخرا دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحمد سعد يطرح أحداث أغنياته "بصرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.