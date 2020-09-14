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رنا صلاح الدين - نفت الفنانة سهام جلال، وجود أي علاقة ارتباط بالساحر ولاعب خفة اليد عزام، بعد نشرها صور جمعتهما عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" على أحد شواطئ مدينة دهب.
وقالت سهام جلال: "هل معنى صورة مع صديق لي، بأنه تربطنى به علاقة، عزام أصغر من شقيقي الصغير، والجمهور أصبح مستفز جدا".
وأوضحت سهام: "انا وعزام تجمعنا صداقة فقط، فهو ساحر ماهر جدا، وأنا نشرت الصور على هذا الأساس، في محاولة دعاية مني له، لأنه مميز في عمله جدا".
سهام جلال
وأشارت إلى أن جمهور السوشيال أصبح متطاول على الفنانين، وبيكتب تعليقات سخيفة، بالإضافة إلى أنه بيصدر أحكام من الصور.
وأكدت سهام جلال بأنها فنانة دائما لم يظهر عليها أي شائعة أو أثارت أزمة طول مسيرتها الفنية، فلذلك ليس هناك أي داعي لإخفاء ارتباطها بأي شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| هل ترتبط سهام جلال بعلاقة عاطفية مع الساحر عزام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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