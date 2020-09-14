صورة| الجميلة ناعومي واتس تستمتع بعطلتها الصيفية في كندا

رنا صلاح الدين - تعتبر النجمة ناعومي واتس واحدة من أبرز نجمات هوليود ممن اشتهروا في أعمال عديدة أبرزها كينج كونج، وغيرها من الأفلام التي لعبت بطولتها.
وشاركت ناعومي مؤخراً متابعيها على إنستجرام صوراً لها اثناء رحلتها خلال التجديف في المياة.
واستقلت ناعومي قاربا واستمرت في ممارسة رياضة التجديف على متنه.
وعلقت ناعومي على الصور التي نشرتها بكتابة: "مرحباً كندا"، في إشارة إلى سفرها إلى هناك للاستمتاع بأجازتها.
الجدير بالذكر، أن ناعومي واتس شاركت في لجنة تحكيم الدورة الأخيرة من مهرجان فينسيا حيث ترأس لجنة المهرجان جييرمو ديل تورو الذي حاز جائزة الأسد الذهبي العام 2017.
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