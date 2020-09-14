تعرف على إيرادات فيلم "تينت" بعد أيام من طرحه في السعودية

رنا صلاح الدين - استطاع فيلم الإثارة والخيال العلمى "تينت" للمخرج العالمى كريستوفر نولان، أن يحقق مليون ونصف دولار في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية.
وكانت بعض التقارير، كشفت عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية للفيلم عبر منصات الإنترنت والمواقع غير المرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه فى دور العرض السينمائى حول العالم.
وحقق الفيلم حول العالم إيرادات وصلت إلي 152 مليون و 300 ألف دولار، بعد طرحه في أكثر من 70 دولة حول العالم.
فيلم تينت من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.
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