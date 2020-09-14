الحكم بسجن حبيبة ليوناردو دي كابريو السابقة لسبب مثير

رنا صلاح الدين - أصدرت محكمة في تل أبيب، حكما على عارضة الأزياء الإسرائيلية، بار رفائيلي (35 عاما)، بأداء مهام في إطار خدمة المجتمع لمدة 9 أشهر. وقضت المحكمة أيضا بسجن والدتها 16 شهرا، بتهمة التهرب من سداد الضرائب على أرباح جنتها من عملها. وأقرت رفائيلي، بالذنب في التهم الموجهة إليها في إطار صفقة مع الادعاء تشمل أيضا والدتها ووكيلة أعمالها، تسيبي رفائيلي. واتهمت مصلحة الضرائب الإسرائيلية، رفائيلي ووالدتها بالتهرب من دفع ضرائب على دخل يبلغ نحو 7.2 مليون دولار، وفقا لوكالة رويترز. الجدير بالذكر، أن بار رفائيلي كانت في السنوات الماضية مرتبطة بعلاقة عاطفية مع النجم الهوليودي ليوناردو دي كابريو.

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