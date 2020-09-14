صور وفيديو.. حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون اليوم الإثنين، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.

وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

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وتابعت: "إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة".

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو من "زفة" العروسين، وظهرت "ديانا" في الصور بفستان زفاف أنيق، كما ظهرت والدتها وهي ترقص بصحبتها وبعدها انهمرت دموعها، فقامت "ديانا" باحتضانها، كما ظهرت شقيقتها "زين" وهي ترقص مرتدية فستان أسود أنيق.

يذكر أن ديانا كرزون احتفلت في فبراير الماضي، بعقد قرانها على المذيع الأردني معاذ العمري بعد قصة حب جمعتهما.