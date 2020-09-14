خالد النبوي يحيي ذكرى والدته: "كل يوم أبعتلك السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان خالد النبوي، على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدته.

ونشر "النبوي" صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "أمي حبيبتي .. سنتين على الرحيل وإنتِ لسه النور اللي بينور الطريق .. كل يوم أبعتلك السلام وأدعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي وعملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل .. وحشتيني".

وكان الفنان خالد النبوي، قد أعلن انضمامه مؤخرًا لصناع فيلم "قمر 14"، والفيلم يتكون من خمس حكايات، يقوم ببطولتها خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ومن إنتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.



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