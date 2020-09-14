فيديو| ياسر جلال يهنئ يوسف الشريف بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان ياسر جلال على تهنئة الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده، الموافق اليوم 14 سبتمبر.

نشرت السيناريست إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف مقطع فيديو للفنان ياسر جلال، عبر حسابها بموقع "تويتر".

قال ياسر جلال في الفيديو: "كل سنة وانت طيب يا يوسف وعقبال 100 سنة، أنا عايز أقول حاجة عن يوسف الشريف، يوسف بس مش نجم كبير، دا إنسان جميل ومحترم، وأنا شخصيًا واحد من معجبينه، يارب تحقق كل أحلامك، وتعمل عمل عظيم زي ما انت ما عودتنا، وأنا من قلبي بتمنى لك كل التوفيق، كل سنة وانت طيب".

شارك الفنان ياسر جلال في مسلسل "الفتوة"، الذي عرض السباق الرمضاني الماضي، من بطولة مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، في السباق الرمضاني الماضي.