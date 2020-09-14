صور| ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "ياسمين" في الصور بإطلالة جذابة، من أمام حمام سباحة، ووسط الزهور. يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي. والمسلسل بطولة أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل

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