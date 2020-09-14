إبراهيم سعفان.. أنجب 9 مات منهم 4 بعام واحد وتاه في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - أحد أشهر نجوم الكوميديا في أفلام الأبيض والأسود، ولد في 13 سبتمبر عام 1924، ورحل في 4 سبتمبر عام 1982، بعد رحلة طويلة ترك خلالها أعمالًا خلدت اسمه، رغم أنه لم يحظ بدور البطولة طوال مسيرته الفنية، هو الفنان إبراهيم سعفان.

في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ولد إبراهيم سعفان، والتحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر، تنفيذًا لإرادة والده، وبعدها تقدم للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1951.

المسرح والأصدقاء

التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، وظل عضوا بالفرقة حتى وفاته. أثناء دراسته بالمعهد الديني، كان يمثل ويخرج عدد من المسرحيات، مما أثار حفيظة زملائه بالمعهد الديني، ولكنه أقنعهم في النهاية أن الفن رسالة.

اشتهر بأداء شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد أنه من أفضل 10 ممثلين جسدوا هذه الشخصية، ولقبه البعض بـ"المحامي الفصيح".

كان يعتبر المسرح هو بيته الأول، ويعتبر أن العمل بالمسرح هو أساس النجاح لأي فنان.

من أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني: سيد زيان، فريد شوقي، مظهر أبو النجا، ضياء الميرغني.

وفاة أبنائه

أكد نجله محمد، وهو عازف قانون في دار الأوبرا المصرية، في حوار مع برنامج "مصر الجميلة"، أنه لم يشاهد أي عمل من أعماله، ما عدا مسلسل "عاشق الربابة"، وكان يحب هذا العمل كثيرا.

من أصعب المواقف التي مرت في حياته، وفاة 4 من أبنائه في عام واحد، إذ توفي 3 أولاد وفتاة بسبب إصابتهم بالجفاف، وبعدما أنجبت زوجته مرة أخرى أطلق على المولودة الجديدة اسم "رضا"، وبعدها أنجب 4 أبناء آخرين.

صديق سمير غانم

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قال عنه الفنان سمير غانم في حواره لبرنامج "واحد من الناس"، إنه كان صديقه المقرب، مشيرا إلى أنه حين كان يتشاجر مع أحد كان إبراهيم سعفان يردد "بتتخانقوا مع مين دا أبوه لوا".

درّس لسعاد حسني

قال الناقد طارق الشناوي في برنامج "صباحك مصري" إن سعفان كان هدافا قادرا على تسجيل هدف في أقل من ثانية، مشيرا إلى أنه كان من أوائل مدرسي سعاد حسني للغة العربية، إذ عهد إليه عبدالرحمن الخميسي تعليمها القراءة والكتابة.

عبقريته

قال عنه الكاتب الكبير أنيس منصور، في مقال نشر بصحيفة الأخبار: "سر لمعان إبراهيم سعفان منذ أول لحظة هو التصاقه الشديد ببيئته الريفية، وهو سر عبقريته".

من أهم أعماله "30 يوم في السجن"، مسرحية "الدبور"، "أونكل زيزو حبيبي"، "مذكرات الآنسة منال"، "سفاح النساء"، "ميرامار"، "أزمة سكن".

كيف تاه باليونان؟

حكى الفنان محمود الجندي خلال حواره في برنامج "بيومي أفندي" عن موقف جمعه بالفنان إبراهيم سعفان في اليونان، أثناء تصوير مسلسل في اليونان لتليفزيون عجمان، مشيرًا إلى أنه كان يريد الذهاب لفندق "برزيدنت" لمقابلة أحد أصدقائه، وأن "سعفان" ذهب للفندق ولم يكن يعلم أي كلمة إنجليزية فتاه هناك، فوقف في وسط الميدان، وأذن لكي يعثر عليه الناس، فرآه شخص يوناني، ووصف له الطريق، وحين دخل إبراهيم سعفان الفندق، ظل يبكي قائلاً: "علموا أولادكم اللغة".

قلبية

توفي الفنان الكبير في 4 سبتمبر 1982، أثناء تواجده في عجمان لتصوير أحد المشاهد، عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة.