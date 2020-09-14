الجسمي يكسب واصاله لا تستلم

تامر والهضبة ولمجرد يشعلون الموسم الغنائي الصيفي

عودة الحياة للغناء بعد انحسار كورونا

حالة من النشاط الفنى شهدتها الساحة الغنائية خلال فصل الصيف، حيث تسابق عدد من المطربين على طرح أغنياتهم فى الموسم الحالى، فضلاً عن عودة مجموعة من مطربى التسعينات بعد فترة من الغياب، منهم هشام عباس، ومصطفى قمر، ومحمد محيى، وإيهاب توفيق، إلى جانب النجوم الذين يحافظون على تواجدهم كل موسم منهم عمرو دياب، تامر حسنى، والمعركة دائرة على موقع الفيديوهات الأشهر الـ«يوتيوب» ونسب المشاهدات.

عمرو دياب يستثمر نجاح «أنا سهران» فى الساحل الشمالى

استثمر الهضبة عمرو دياب نجاح «أنا سهران»، حيثُ قدم أكثر من أغنية على طريقة الفيديو كليب، بشكل يتناغم مع الأجواء الصيفية، حيثُ قام بتصوير ثلاث أغنيات على البحر فى الساحل الشمالي.

استهل الهضبة الموسم الغنائى الصيفى بأغنية «أماكن السهر» الذى قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج طارق العريان، ولعبت الفنانة دينا الشربينى فيه دور الموديل.

والأغنية كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى.

وبعد ذلك، قام بطرح أغنية «يوم تلات» التى صدرت فى ألبومه الأخير «سهران»، وحرص على أن يؤرخ بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، وصور الأغنية بتقنيات سينمائية، على شواطئ الساحل الشمالي.

«يوم تلات» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندي.

ثم صدر مؤخراً كليبه الجديد «بحبه» على شواطئ الساحل الشمالى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندى.

حسين الجسمى يقهر المنافسين فى الحلبة «بالبنط العريض»

نجح الفنان حسين الجسمى، فى المنافسة، التى شهدت احتداماً بين أكثر من نجم، بأغنيته «حبيبى بالبنط العريض» التى احتلت التريند على محركات البحث لأكثر من يوم، كما نالت شهرة واسعة عبر رواد السوشيال ميديا.

وسجلت الأغنية رقما قياسيا فى نسب المشاهدات، لتتفوق على أغانى الصيف المنافسة الأخرى، سواء التى طرحت قبلها أو بعدها.

والأغنية من ألحان حسين الجسمى، وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

رومانسية حماقى ووائل جسار تشعل موسم الصيف

طرح الفنان محمد حماقى أحدث أغنياته «هو ده حبيبى» ‏على أحد التطبيقات الغنائية والأغنية كلمات تركى آل الشيخ وألحان ‏عمرو مصطفى، وحققت الأغنية نسبة مشاهدات عالية على الـ«يوتيوب».

كذلك طرح الفنان اللبنانى وائل جسار أغنية بعنوان «حلم حياتي» وتميزت بطابع رومانسى عاطفى، وذلك فى أحداث الفيلم السينمائى «توأم روحي» بطولة حسن الرداد وأمينة خليل.

«الجمال عدى الكلام» مع سعد لمجرد

بعد تأجيلها لأكثر من مرة، فى البداية بسبب كورونا، والمرة الأخرى احتراماً لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، طرح الفنان المغربى سعد لمجرد أغنيته الجديدة «الجمال عدى الكلام» التى حققت انتشارا واسعا بين رواد السوشيال ميديا

والجمهور.

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.‏

ومن جهة أخرى، طرح المطرب رامى صبرى أغنية «خطيرة» من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع جلال الحمداوى.

عودة جيل التسعينات.. و«الشاعرى» يعود لاكتشاف النجوم

شهد الموسم الغنائى الصيفى، عودة لجيل التسعينات، الذين حققوا شهرة واسعة آنذاك، حيثُ عاد الفنان إيهاب توفيق، للساحة الغنائية مجدداً، بأغنية جديدة «هيا دنيا» كلمات عوض بدوى وألحان الراحل أشرف سالم وتوزيع أحمد عادل وطرحها بطريقة «فيديو لايريكس» فقط، وقدم الفنان محمد فؤاد أغنية جديدة «شكوى إلى الله» وتعاون فيها مع الموزع الموسيقى كريم عبدالوهاب.

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وبعد غياب عن الساحة الغنائية قرابة الـ14 عاماً على ألبومه الأخير «حبيبى روح السمارة»، يعود الفنان حميد الشاعرى بكامل طاقته وحيويته المعهودة، بألبوم جديد يحمل اسم «أنا بابا»، الذى يضم ١٠ أغانٍ تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين، عنتر هلال، محمد البوغه، عزيز الشافعى، محمد رحيم، طارق عبدالجابر، توما وغيرهم من الأسماء، ويضم الألبوم الجديد أغنية مع النجوم مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان «زحمة الأيام»، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

وكما جرت العادة، يقدم الشاعرى موهبتين غنائيتين بالألبوم وهما المطربة «چورى» والمطرب الشاب «يوسف».

ومن المعروف عن الشاعرى أنه اكتشف أكثر من نجم وقدمهم للساحة الغنائية، أبرزهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية فى تطوير الموسيقى المصرية، حيثُ قدّم لوناً موسيقياً خاصاً به.

وطرح الفنان مصطفى قمر ألبومه الجديد «لمن يهمه الأمر 2» النسخة الثانية من الألبوم الذى كان قد صدر فى عام 1996.

ويضم الألبوم 7 أغانٍ وهى «مسافر» و«عجوز فى المدينة» و«دقى عودك» و«حبك على جبينى» و«سوسنة» و«حنونة» و«هغنيلك».

وطرح الفنان محمد محيى أغنيات من ألبومه الجديد «سهرانين» تباعاً عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب»، وهى: «قولت أخونه» وهى من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع فهد، و«سهرانين» من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاحاً كبيراً، والثالثة «فوضت أمرى»، وهى من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى.

«أصالة» لا تستسلم وتخوض الموسم الغنائى الصيفى بـ20 أغنية

تخوض الفنانة السورية أصالة نصرى، الموسم الغنائى الصيفى بألبوم «لا تستسلم» المرتقب، الذى تراهن عليه، حيث أعلنت أنها تخوض تحدياً جديداً فى الألبوم الذى يضم 20 أغنية. ليكون أول ألبوم لها يحوى هذا الكم من الأغانى.

تامر حسنى والعسيلى وحجاج والعودة لزمن «الثنائيات الغنائية»

فيما يبدو أن الموسم الغنائى الصيفى لهذا العام مختلف عن أى موسم آخر، من حيث الشكل والمضمون، إذ ضم مفاجآت عدة، وتعد ظاهرة «الثنائيات الغنائية» المشهد الأبرز فى الموسم.

على الرغم من أنها ليست ظاهرة جديدة ولا مستحدثة، لكنها خفتت فى فترة من الفترات، لكن النجم تامر حسنى قرر إعادة بريق «الثنائيات الغنائية» مجدداً بدويتو «اختراع» جمعه بالفنان «محمود العسيلى»، واحتلت الأغنية التريند لفترة طويلة، وسجلت رقماً قياسياً فى نسب المشاهدة على اليوتيوب.

كما قدم المطرب الشعبى مصطفى حجاج، دويتو «أبويا قالى زمان» جمعه بالفنان رضا البحراوى، الذى جاء ضمن قائمة أكثر الفيديوهات طلباً على موقع «يوتيوب»، حيث جاء فى المركز السادس محققاً نسب مشاهدات عالية، منذ أن تم طرحه 29 أغسطس الماضى.

والأغنية من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس، وتم تصوير الكليب ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة.

جنات «أنا فى انتظارك».. ولطيفة «خلينى»

طرحت المطربة جنات ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»، كاملاً عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع «يوتيوب».

وضم الألبوم 11 أغنية، هم «اوعى» من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع هانى يعقوب، و«أحلى من الأحلام» من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان وتوزيع أسامة سامى، و«دموع وبكيت» من كلمات جمال الخولى وألحان رامى جمال وتوزيع وسام عبدالمنعم، و«رايقة» من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبدالمنعم، و«برد الوحدة» من كلمات كريم حكيم وألحان خالد فتوح وتوزيع إلهامى دهيمة وأدهم دهيمة، و«ثباتى الانفعالي» من كلمات أحمد الحبشى وألحان مدين وتوزيع أكرم عادل، و«فهمت قصدك» من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع هانى يعقوب، و«اللى تشوفه» من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رفاعى وتوزيع توما، و«الظالم» كلمات سلامة على وألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب، و«أنا استعجلت» من كلمات على فتحى وألحان عماد تاج وتوزيع جيزو، و«أنا فى انتظارك» التى تحمل اسم الألبوم وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع.

ومن جهة أخرى، تعتمد الفنانة لطيفة على سياسة طرح أغنيات سينجل تباعاً عبر قناتها على الـ«يوتيوب»، والتى بدأتها بأغنية «رد الباب وغرب» وهى من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدى المهيرى، ثم أغنية «خلينى» التى حققت نتائج مرضية فى نسب المشاهدة على اليوتيوب.

محمد رمضان يدخل العالمية من بوابة «ميتر جيمس»

دائمًا ما يطل على جمهوره بشكل جديد ومختلف، هذه المرة، قرر الفنان محمد رمضان، أن يقتحم العالمية من بوابة النجم الفرنسى ميتر جيمس، الذى قدم معه ديو «يا حبيبي»، وسجلت الأغنية رقما قياسيا عقب طرحها بساعات قليلة على الـ«يوتيوب».

والكليب يحوى عناصر مبهرة من حيثُ الإضاءة والديكور، حيثُ تم تصويره فى دولة الإمارات العربية.

كما طرح أغنية أخرى بعنوان «تيك توك»، والتى تعاون فيها مع مغنى الراب الأمريكى سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلى بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسينى، وقد حقق الكليب نجاحاً كبيراً، وكان عرضه الأول على شاشة «جودزيلا» فى ساحة تايم سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، كما عرض على إحدى الشاشات العملاقة بالعاصمة الإنجليزية لندن.