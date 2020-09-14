رحيل المخرج على رجب.. توفى مهموم من قلة الشغل

رحل المخرج الكبير على رجب مساء السبت عن عمر يناهز 56 عاما فجأة بدون مقدمات ولا شعور بالمرض.

وكشف الفنان تامر سمير أسرار الساعات الأخيرة فى حياته قائلاً: رحم الله المخرج على رجب وأسكنه فسيح جناته، «على» كان مهموماً من قلة الشغل، وكان عامل قلب مفتوح من كام شهر، على كان رايح للصديق الشاعر أحمد شتا، تعب فى التاكسى مالحقوش مات فى المستشفى الله يرحمك يا على.

الأسباب المعلنة عن رحيل الفنان على رجب محزنة للوسط الفنى كله خاصة أنه معروف بتفاؤله الدائم، لكن

رحيله مهموم من قلة الشغل مثير للقلق، خاصة لمن يعانون أزمة الشللية وخروجهم من دائرة الاهتمام من قبل المسئولين عن العملية الإنتاجية فى مصر.

على رجب مخرج له اسمه رغم تخرجه من كلية الهندسة إلا أنه انشغل أكثر بالعمل الفنى منذ تدرجه كمساعد مخرج فى أفلام «مجانينو» للمخرج «عصام الشماع» عام 1993، وفيلم «دانتيلا» للمخرجة «إيناس الدغيدى» و«حسن وعزيزة، قضية أمن دولة» للمخرج «أسامة فريد» عام 1999، وغيرها، حتى

احترافه مجال الإخراج بفيلم «شجيع السيما» عام 2000، تلاها «صايع بحر» و«خالتى فرنسا» و«بلطية العايمة» عام 2008، و«سيد العاطفى» و«كركر»، «ركلام»، و«خميس وجمعة»، ومسلسل «الوديعة والذئاب»، معظم أفلامه حققت نجاحًا جماهيريًا خاصة فيلمى «سيد العاطفى وخالتى فرنسا».

على رجب كغيره من المخرجين الذين يبحثوا عن فرصة عمل دائمًا، فهو دائم البحث ولكن الظروف المحيطة لم تسمح له بأى عمل، خاصة مع قلة الإنتاج السينمائى والتليفزيونى وانحصاره فى جهات معينة، ليصبح آخر أعماله تجربة فيلمه «ويزو سكول» الذى كان يبحث له عن وسيلة للظهور للنور، لكنه لم يفلح.

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لكل أجل كتاب، ولكن نتمنى أن تكون قصة الرحيل المفاجئ للمخرج على رجب قد دقت ناقوس الخطر فى الوسط الفنى.