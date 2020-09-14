وفاة زوجة منير الوسيمي نقيب الموسيقيين السابق

توفت أحلام مكيوي زوجة الفنان منير الوسيمي، نقيب المهن الموسيقية سابقًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وكشف شريف نجل منير الوسمي عن موعد الجنازة قائلًا: وأضاف شريف قائلا : الدفنة قبل الظهر بمدفن العائلة بطريق الفيوم والعزاء تليفونيًا، أو بالمنزل بالرماية. العائلة بطريق الفيوم والعزاء تليفونيًا، أو بالمنزل بالرماية.

يذكر أن الفنان منير الوسيمي تولى رئاسة نقابة المهن الموسيقية لمدة عامين 2010 و2011.

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