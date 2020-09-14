شاهد .. خالد سليم يتألق في تمارين الفتنس

نشر النجم خالد سليم صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر خالد سليم من خلالها داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم"، حيث تألق في تمارين الفتنس، كما شجع خالد جمهوره على ممارسة النوادي الصحية "الجيم"، حيث تألق في تمارين الفتنس، كما شجع خالد جمهوره على ممارسة الرياضة قائلًا: النتائج أو الأعذار .. اختار أنت. Advertisements يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي فات مات، والكليب من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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