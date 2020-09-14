فيديو.. أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة بصرة

طرح الفنان أحمد سعد، أحدث أغنياته "بصرة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:مصطفى حسن، ألحان:سامح كريم، توزيع:إلهامي وأدهم دهيمة، يقول مطلعها "كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيدبإيه يا حسره كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع قلب وتسليك نيا يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس".
يذكر ان سعد قد طرح مؤخراً أغنية "100 حساب" برفقة حسن شاكوش، وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:محمود خليفة، ألحان:أحمد سعد، توزيع:إسلام شيبسي.
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