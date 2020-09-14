غداً.. حفل غنائي لفرقة أيامنا الحلوة في الأوبرا

تحيي الفرقة الغنائية الشهيرة "أيامنا الحلوة"،حفلها الغنائي المنتظر، وذلك مساء غد على أحد مسارح الأوبرا، في إطار عودة أنشطتها الفنية والثقافية والغنائية.

يقام الحفل مساء غد الثلاثاء، في الساعة الـ8

والنصف، على مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا.

أعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ

الاحتياطات الوقائية الكاملةللمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.