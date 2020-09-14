فيديو.. رنا سماحة تحقق أكثر من 37 ألف مشاهدة بكليب اسمه إيه

سجلت الفنانة رنا سماحة، بكليب أغنيتها الجديدة "اسمه ايه"، أكثر من 37 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:هاني صارو، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام، ويقول مطلعها"اللي بيحصلي ده يبقي اسمه ايه ليه.. انا مش برتاح كده غير جمبه ليه متطمنه مانا عارفه جوهقلب حبيبي ايه عمري ما خفت منه ده هو الي بخاف عليه".
تتضمن الأغنية ألبومها الغنائي الجديد "7 رجالة"، الذي طرحت منه على مدار الأسبوع الماضي 3 أغاني"حياتي تخصني، 7 رجالة، 10 مليون عاملة".
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