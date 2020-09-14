من عالم الموضة إلى السياسة..السفيرة الأمريكية الحسناء المهددة بالاغتيال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - ساعات قليلة فصلت بين ما كشفه التقرير الاستخباري حول خطة إيران باغتيال السفيرة الأمريكية بجنوب أفريقيا لانا ماركس كرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ، حتى انشغل الكثيرين بالبحث عن من تكون ماكس التي أصبحت حديث العالم ، وأثارت بعض الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقال لانا ماركس من مجال تصميم الحقائب الفاخرة إلى المجال الدبلوماسي أمر غير اعتياديّ، ولكنه لم يكن مستحيلاً في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي عيّن ماركس سفيرة للولايات المتحدة في جنوب إفريقيا.

وقد ارتبط اسمها مؤخراً بورود معلومات استخباراتيّة تفيد بأنها مهدّدة بالاغتيال من جانب النظام الإيراني رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مطلع العام الجاري بضربة أميركيّة على مطار بغداد.

لانا ماركس ودونالد ترامب

فمن هي هذه السيدة التي انتقلت من مجال الموضة إلى المجال الدبلوماسي نتيجة صداقة قويّة تربطها بالرئيس الأميركي؟

اسم لانا ماركس قد لا يكون متداولاً جداً في مجال الموضة، ولكن حقائبها الفاخرة استطاعت أن تحقّق شهرة عالميّة وترافق النجمات على البساط الأحمر لأشهر المهرجانات الفنيّة. فقد حملتها كل من النجمة الجنوب إفريقيّة شارليز ثيرون والنجمة البريطانيّة هيلين ميرين لدى تسلمهما جائزتي الأوسكار. كما تزيّنت بها نجمات مثل كلوي سيفينيي، لوسي ليو، ساره جيسيكا باركر، وأنجلينا جولي.

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هذا وتُعرف لانا ماركس بصداقة متينة كانت تجمعها بالأميرة الراحلة ديانا. وكانت الصديقتان تخططان للقيام برحلة استجمام إلى إيطاليا في الأسبوع نفسه الذي تعرضت فيه ديانا لحادث أودى بحياتها في باريس. وكانت الأميرة الراحلة طلبت من صديقتها أن تصمم لها حقيبة تحمل اسمها واقتنت منها 15 لوناً مختلفاً، وما زالت هذه الحقيبة حتى الآن من أبرز مبيعات علامة لانا ماركس الخاصة بالحقائب.

قصة لانا ماركس مع تصميم الحقائب بدأت في العام 1984 عندما تلقّت دعوة لحضور الاحتفال بذكرى ميلاد ملكة بريطانيا يُقام على متن اليخت الملكي بريتانيا الراسي في جنوب فلوريدا.

لانا ماركس

وقد أرادت حينها أن تنسّق بدلتها الحمراء والأرجوانيّة التي اختارتها للمناسبة مع حقيبة حمراء ولكنها لم تجد ما يناسبها في هذا المجال، فقررت أن تصمم حقيبة وتشرف على تنفيذها بنفسها. وقد لاقت هذه الحقيبة اهتمام العديد من الأشخاص مما شجّع ماركس على دخول مجال تصميم الحقائب.

وتُعرف حقيبة “كليوباتر” بكونها من الحقائب الشهيرة التي تحمل توقيع لانا ماركس. وهي من الحقائب المفضّلة بالنسبة للشهيرات ونذكر منهن: هيلين ميرين، أوبرا وينفري، شارليز ثيرون، وجنيفر أنيستون. استوحتها المصممة من الفيلم الذي يحمل اسمها نفسه وشاركت بالبطولة فيه النجمة الحسناء إليزابيت تايلور.

وقد قامت لانا ماركس بتنفيذ إحدى القطع النادرة من هذه الحقيبة جاءت مصنوعة من جلد التمساح الأزرق ومرصّعة بالماس، وقد وصل سعرها إلى 9,5 مليون دولار. وتعتبر ماركس أن ما يميّز حقائبها هو أنها نادرة ومصنوعة يدوياً من مواد حصريّة، ولذلك لايمكن أن يملّ منها حتى بعد 10 سنوات. وهي تشدّد على أن جميع حقائبها الفاخرة مصنوعة في إيطاليا أما أسعارها فتبدأ من 2000 دولار.