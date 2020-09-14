بيع خصلة شعر لـ إبراهام لينكولن بمبلغ خيالي!

متابعة بتجــــــــــــــرد: عُرضت خصلة من شعر الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأميركية أبراهام لينكولن وبرقية ملطخة بالدماء عن اغتياله عام 1865، للبيع في مزاد علني في بوسطن.

وقد بيعت الخصلة والبرقية مقابل مبلغ مالي يزيد عن 81 ألف دولار، في دار مزادات “آر بي أوكشن”. وبحسب موقع ABC News، لم يُكشف عن هوية المشتري.

وكانت خصلة الشعر قد حُلقت من رأس لينكولن خلال فحص ما بعد الوفاة وطولها حوالي خمسة سنتيمترات، وقدمها الدكتور ليمان بيتشر تود قريب أرملة إبراهام لينكولن وكانت خصلة الشعر مثبتة على برقية رسمية من وزارة الحرب.

يذكر أن الرئيس الأميركي الراحل لينكولن قتل على يد جون ويلكس بوث الذي أطلق عليه النار في مسرح فورد في العاصمة واشنطن.