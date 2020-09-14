بالفيديو – فيفي عبده تغزو الإنترنت بسبب “رقصة الطبطبة”

متابعة بتجــــــــــــرد: لا تزال أغنية “البنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي وأماكن السهر، وانضمّت الفنانة المصريّة فيفي عبده إلى صفوف محبّي أغنية “الطبطبة” كما باتت تُعرف.

وفي التفاصيل، أطلّت فيفي عبده على متابعيها على تطبيق إنستغرام من الساحل الشمالي في مصر، وهي تتمايل بطريقة مميّزة على إيقاع الأغنية الشهيرة، وعلّقت بالقول: “يا مساء الفل، من الساحل الشمالي اغنية الطبطبة لحسين الجسمي. بحبكم اوي”.

وفي حين حصدت الأغنية أكثر من 540 الف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، تداول روّاد الإنترنت الفيديو بكثافة مع عبارات مثل “تفوز بأهضم فيديو لرقصة الطبطبة”.