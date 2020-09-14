مسلسل The Third Dayيبث حلقة مباشرة تدوم 12 ساعة

متابعة بتجــــــــــــرد: يعرض مسلسل The Third Day (اليوم الثالث)، الذي يتسم بتركيبته التجريبية الجريئة، اعتباراً من الآثنين على “إتش بي أو” في الولايات المتحدة.

ويتألف المسلسل من قسمين، يؤدي دور البطولة في كل منهما ممثل مختلف، وتفصل بينهما حلقة خاصة تقوم على نقل حي لمدة 12 ساعة.

وتدور أحداث المسلسل في جزيرة أوسيا الموجودة فعلياً في جنوب شرق إنجلترا. ويؤدي الممثل جود لو دور (سام)، وهو رجل أربعيني يعاني مأساة عائلية، تتغير حياته نتيجة انتقاله إلى هذه الجزيرة.

ويبقى (سام) الشخصية الرئيسية في القسم الأول من المسلسل الذي يضم ثلاث حلقات. أما في القسم الثاني، وفيه أيضاً ثلاث حلقات، فتكون الشخصية الرئيسية (هيلين)، وهي أم عزباء تأتي إلى أوسيا للاحتفال بعيد مولد إحدى ابنتيها.

تغيب هيلين كلياً عن الحلقات الثلاث الأولى، لكنها تكون محور القسم الثاني، في حين أن سام الذي يطغى حضوره على القسم الأول، يختفي في القسم الثاني.

وأدرج منتجو المسلسل حلقة إضافية بين القسمين، وستصور هذه الحلقة وتعرض في نقل مباشر في الثالث من أكتوبر المقبل، وستستغرق 12 ساعة من دون توقف.