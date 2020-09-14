شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تزيل الستار عن آخر بوسترات فيلمها Black Widow لـ سكارليت جوهانسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة الإنتاج الشهيرة مارفل، بوستر جديدا لفيلم الأكشن والخيال العلمى المنتظر Black Widow، بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، المقرر طرحه يوم 6 نوفمبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة فاريتى، فإن شركة الإنتاج العالمية، منحت الضوء الأخضر لعرض الفيلم الجديد فى بريطانيا قبل السوق العالمى بأسبوع تزامناً مع إقامة بعض المهرجانات السينمائية العالمية فى لندن فى ذلك التوقيت.

Advertisements

Black Widow من بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، ويشاركها فى البطولة الممثل العالمى، فلورنس بوج، روبرت داونى جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راى وينستون، يا تى فاجنبل، ميشيل لى، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكى جى بى، التى تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.





ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.