شكرا لقرائتكم خبر عن أبى تحت الشجرة مسرحية جديدة للمخرج إسلام إمام بطولة إيمان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج إسلام إمام تجربة مسرحية جديدة بعنوان "أبى تحت الشجرة" من تأليف طارق رمضان وبطولة الفنانة إيمان السيد وتتناول المسرحية فكرة علاقة الآباء بالأبناء ولكن بشكل كوميدى.

وأوضح المخرج إسلام إمام لليوم السابع أن المسرحية ذات فصل واحد من إنتاج المسرح الحديث وكانت ستقدم ضمن مشروع مسرح الأون لاين التي يتم تصويرها وبثها علي قناة وزارة الثقافة، لكن تم تحويلها لتعرض عرض جماهيرى حى لمدة 15 يوما على مسرح السلام بشارع قصر العينى.

المخرج أسلام إامام يعرض له حاليا علي المسرح القومى مسرحية "المتفائل" تأليف فولتير وبطولة سامح حسين وسهر الصايغ ويوسف إسماعيل وتعرض أيام الخميس والجمعة والأحد من كل أسبوع.

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سميرعامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، إضاءة أبو بكرالشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.