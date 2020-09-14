شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يحيى الذكرى الثانية لوفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان خالد النبوى، الذكرى الثانية لوفاة والدته، معربا عن حزنه لفراقها واشتياقه إليها، مؤكدا أنها كانت النور الذى يضيئ طريقه وأنها كانت تعطى دائما بدون انتظار أى مقابل، داعيا له بالرحمة والمغفرة.



خالد النبوى ووالدته

ونشر النبوى، صورة عبر حسابه على انستجرام، مع والدته الراحلة، صحبها بتعليق: "أمى حبيبتى، سنتين على الرحيل وإنتى لسه النور اللى بينور الطريق، كل يوم أبعتلك السلام وادعى لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتى وعملتى وأعطيتى دون انتظار أى مقابل.. وحشتينى".





وكان النجم خالد النبوى، احتفل يوم السبت الماضى، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 12 سبتمبر، ولد فى مدينة المنصورة، وبدأ التمثيل كهواية خلال عمله مع الفرق المسرحية فى المدرسة، ثم اتخذ القرار باحتراف التمثيل بعد مشاركته فى إحدى المسرحيات فى المعهد العالى للتعاون الزراعى، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1989.

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وبدأ مشواره الفنى عام 1989، حينما لعبت الصدفة دورها واختاره المخرج صلاح أبو سيف، وشارك فى فيلم المواطن إكس، ثم شارك فى فيلم المهاجر للمخرج يوسف شاهين عام 1994، حصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرج عن فيلم المهاجر، وشارك فى الفيلم الأمريكى "مملكة السماء" للمخرج العالمى ريدلى سكوت، وبطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012.

وتوالت أعماله الفنية وأثبت موهبته وقدم عدد من أهم الأفلام: "المصير، فتاة من إسرائيل، عمر 2000، تايه في أمريكا، ليلة عسل، زي الهوا، حسن طيارة، مملكة السماء، لعبة عادلة، الديلر، المسافر، إسماعيلية رايح جاى، من القاهرة إلى الزقازيق، دخان بلا نار، خطة بديلة".

كما شارك في عدد من المسلسلات أهمها: "ابن موت، نحن لا نزرع الشوك، مسألة مبدأ، رجل طموح، راجعلك يا إسكندرية، وحديث الصباح والمساء، صدق وعده، بوابة الحلواني، مريم، سبع أرواح، واحة الغروب، ممالك النار، لما كنا صغيرين".