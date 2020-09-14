بسبب 14 ثانية.. إبعاد كاني ويست عن الترشح لرئاسة الولايات المتحدة

رنا صلاح الدين - غاب نجم الراب العالمي كاني ويست عن الموعد النهائي للظهور في الاقتراع الرئاسي، بولاية ويسكونسن 14 ثانية، وهو ما جعل القاضي يصدر قرار إبعاده عن الاقتراع.

وحكم القاضي جون زاكوسكي لصالح لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن ليلة الأمس، مما أدى فعليًا إلى إبعاد ويست عن الاقتراع في الولاية.

وكان كاني ويست قد رفع دعوى قضائية ضد WEC بشأن القرار السابق بمنعه من الاقتراع لأنه تقدم بأوراق ترشيحه بعد 14 ثانية من الساعة 5 مساءً.

وأكد زاكوسكي أن ويست تأخر في تقديم أوراقه، وكتب في القرار: "تعتقد المحكمة في ذلك الوقت أن ساعة الجد تدق في الخامسة، فأي وقت بعد ذلك بالتحديد أي بعد الخامسة مساء يعتبر تاخيرا".

وتضح أن كاني ويست لا يعرف معني التأخير في المواعيد السياسية فالتأخير 14 ثانيةً في عالم الغناء ليس له أهمية ، بعكس تواجده ضمن قائمة المرشحين لرئاسة أمريكا.