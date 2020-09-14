بعد تصريحاتها عن الحجاب وإحالتها للتحقيق.. مايان السيد تدعم رضوى الشربيني

رنا صلاح الدين - أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، حالة من الجدل بعد تصريحاتها عن الحجاب في إحدى حلقات برنامجها، حيث قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، إحالتها لتحقيق عاجل.

وقررت الفنانة الشابة مايان السيد دعم رضوى الشربيني، من خلال نشر صورتها عبر خاصية الـ"ستوري" عبر حسابها الشخصي على"انستجرام"، معلقة قائلة:"أدعم رضوى الشربيني"، وأكدت أيضًا أنها لا توافقها الرأي في تصريحها الذي أثار جدلًا خاصة أن الملابس ليس لها دورًا في جعل الشخص أفضل أو أسوأ.

مايان السيد

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مايان السيد

وكانت قد قالت رضوى في برنامجها "هي وبس" على قناة CBC،: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، إوعي تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وطالبت من ترغب في خلع الحجاب، بأن تلتزم بالحجاب وأن تتغلب على شيطانها، قائلة: "إنتي أحسن عند ربنا.. غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها".