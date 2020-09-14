سقوط فادح لفيلم "مولان" في شباك تذاكر السينما الصينية

رنا صلاح الدين - افتتح فيلم مولان أرباحه من إنتاج شركة والت ديزني في الصين نهاية الأسبوع الماضي بأرقام مخيبة للآمال تبلغ 23 مليون دولار فقط.

ولا تزال أعلى نسبة ربح في عطلة نهاية الأسبوع على مستوى الإيرادات، من نصيب الملحمة التاريخية "The Eight Hundred"، التي حققت 21.7 مليون دولار.

وتجاوزت يوم أمس الأحد، إيرادات فيلم "The Eight Hundred" الصينى وهو فيلم حرب وطنى يفتقد روح الدعابة شباك التذاكر متخطيا "مولان".

Advertisements

فيلم مولان مستوحى من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه.

ويلعب دور البطولة في مولان دونى ين، ليو يي فاى، جيت لي، ولي جونج، وجايسون لي.

الجدير بالذكر، أن شركة ديزني قد طرحت فيلم "مولان" على منصتها "ديزني بلاس"، مقابل رسوم إضافية للمشتركين لإمكانية مشاركة الفيلم.