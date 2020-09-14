بصورة وكلمات مؤثرة.. خالد النبوي يحيي ذكرى وفاة والدته

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري خالد انبوي الذكرى الثانية لوفاة والدته، ونشر صورة جمعته بها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

النبوي أرفق الصورة بتعليق مؤثر، حيث كتب: "أمي حبيبتي.. سنتين على الرحيل وانتي لسه النور اللي بينور الطريق".

وأضاف: "كل يوم ابعتلك السلام وادعي لك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي وعملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني".

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يذكر أن الممثل السوري يزن السيد كان قد هاجم مؤخرا النجم خالد النبوي، مؤكدًا أنه مغرور، وذلك خلال تعامله معه في مسلسل "ممالك النار".

وقال يزن، خلال لقائه مع هشام حداد مقدم برنامج "راحت علينا":"حدثت مشكلة بيني وبين خالد النبوي أثناء تصوير ممالك النار، وفوجئت أكثر من مرة بأن النبوي يتدخل ويعدل في السيناريو".

وأضاف:"في مرة وقفلنا التصوير ساعة، وبيتعامل بغرور مع الناس، ومش بيسلم على حد".

وتابع حديثه قائلًا:"نجوم سوريا ولبنان لم يفعلوا ذلك إطلاقًا.. أخلاقنا أحسن من الفنانين المصريين بكتير، نجوم سوريا مش بيتعاملوا بالطريقة دي إطلاقًا".